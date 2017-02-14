Tolgahan Sayışman'dan son 'bekar' pozu

Magazin - 14 Şubat 2017 09:40

Oyuncu Tolgahan Sayışman, bir süredir birlikte olduğu Almeda Aabazi ile evleniyor. Los Angeles'da nikah masasına oturacak olan çift imzaları atmadan önce sosyal medya hesaplarından son 'bekar' paylaşımlarını yaptı.İŞTE O PAYLAŞIMLAR: