Oyuncu Tolgahan Sayışman, bir süredir birlikte olduğu Almeda Aabazi ile evleniyor. Los Angeles'da nikah masasına oturacak olan çift imzaları atmadan önce sosyal medya hesaplarından son 'bekar' paylaşımlarını yaptı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
Tolgahan Sayışman'dan son 'bekar' pozu
Tolgahan Sayışman nikah defterine imza atmadan saatler önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.Magazin - 14 Şubat 2017 09:40
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