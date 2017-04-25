Tolgahan Sayışman'ın alyansı boynunda!

Tolgahan Sayışman’ın, kayınvalidesinin düğünde hediye ettiği, 11 yıl önce vefat eden eşine ait olan alyansı boynunda taşıdığı için alyans takmadığı ortaya çıktı

Magazin - 25 Nisan 2017 09:00
Tolgahan Sayışman'ın alyansı boynunda!
Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile 13 Şubat’ta evlenmişti. Alyans takmayan oyuncunun, boynunda kayınpederinin alyansını taşıdığı ortaya çıktı. Kayınvalidesinin nikâhta, “Artık senin takmanı istiyorum” diyerek 11 yıl önce ölen eşi Muhamet Abazi’nin alyansını damadına verdiği öğrenildi. Jest karşısında duygulanan Sayışman, parmağına olmayan alyansı büyütmek yerine boynundaki zincire bağladı. İleride alyansı çocuklarının taşıyacağını belirten oyuncu, “Kayınpederimin kızı da alyansı da bana emanet. Değerli bir hatırayı taşıdığım için gururluyum” diye konuştu.

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KAYNAK: haberturk.com
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