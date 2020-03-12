Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandılar!

İki Oscar ödüllü Tom Hanks, film çekimleri için gittikleri Avustralya'da eşi Rita Wilson ile rahatsızlandıklarını ve yapılan test sonucunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) çıktığını bildirdi. Haberi ABD'li ünlü oyuncu, Instagram hesabından duyurdu. Hanks, yaptığı açıklamada eşi ile Avustralya'da rahatsızlandıklarını, yapılan testler sonucunda koronavirüsü taşıdıklarının onaylandığını açıkladı.Oyuncu, gelişmelerden herkesi haberdar edeceklerini de sözlerine ekledi.