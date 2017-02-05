Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Van Persie'ye ağır küfür

Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa Van Persie'ye ağır küfür etti.

Magazin - 06 Şubat 2017 00:08
Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Van Persie'ye ağır küfür
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye kupası maçında Van Persie ile kavga edip sonrasında kırmızı kart gören Tosic'in eşi Jelena Karleusa karar sonrasında adeta çıldırdı.

Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa kart sonrasında Fenerbahçeli futbolcu Persie'ye ağır küfür etti.

Jelena Karleusa, Twitter hesabından Van Persie'ye "Van Persie tam aptal bir o… çocuğudur. O adi herifin ayağını kırın!" diyerek ağır küfür etti.




FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Burak ve Fahriye'nin balayı krizi
  • Meryem Uzerli'ye rekor başvuru!
  • Kavga yok, aşk var!
  • Centilmen Caner Erkin
  • Burak Özçivit aşka geldi!
  • 'İçerde' devam edecek mi?
  • Gülben Ergen'in maddi sıkıntısı
  • İşte haftanın eleme adayları
  • Aleyna Tilki'nin sınav notu kavgası

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?
  • Tolga Sarıtaş'a büyük şok!
  • 'İçerde' devam edecek mi?
  • İşte Hira'nın doğum günü sürprizi!
  • "İçerde"den nefes kesen tanıtım!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bulgaristan'da zirve hatırası!
  • Mahsun Kırmızıgül'ün zararı çok büyük!
Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?

EN POPÜLER HABERLER

  • Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Van Persie'ye ağır küfür
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'nin balayı krizi
  • "Avşar kadar cesur olamazdım"
  • Meryem Uzerli'ye rekor başvuru!
  • Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması
  • İnce belli Bella Hadid
  • Centilmen Caner Erkin
Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Van Persie'ye ağır küfür