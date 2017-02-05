Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Van Persie'ye ağır küfür
Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa Van Persie'ye ağır küfür etti.
Magazin - 06 Şubat 2017 00:08
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye kupası maçında Van Persie ile kavga edip sonrasında kırmızı kart gören Tosic'in eşi Jelena Karleusa karar sonrasında adeta çıldırdı.
Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa kart sonrasında Fenerbahçeli futbolcu Persie'ye ağır küfür etti.
Jelena Karleusa, Twitter hesabından Van Persie'ye "Van Persie tam aptal bir o… çocuğudur. O adi herifin ayağını kırın!" diyerek ağır küfür etti.
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