Total'in birincisi 'Cesur ve Güzel'

Dizi - 13 Ocak 2017 11:33

Dizinin dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümü Total kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Cesur ve Güzel,%6.50 reyting ve % 14.26 izlenme payı ile bu kategoride tüm rakiplerini geride bıraktı.Dizinin final sahnesinde yaşananlar izleyici şoke etti. Cesur, kendisine kurulan tuzaktan habersiz, Sühan’ı Korludağ’dan uzaklaştırmak için planladığı kısa yolculukta frenin tutmaması ve arabanın kontrolden çıkması ile büyük bir kaza geçirirler.Tahsin Korludağ’ın planı alt üst oluyor. Cesur’a kurduğu tuzakta kızı Sühan’ın da kaza geçirmesi ile tüm aile perişan oluyor.Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı;