Total'in birincisi 'Cesur ve Güzel'

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Cesur ve Güzel" dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi.

Dizi - 13 Ocak 2017 11:33
Total'in birincisi 'Cesur ve Güzel'
Dizinin dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümü Total kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Cesur ve Güzel,
%6.50 reyting ve % 14.26 izlenme payı ile bu kategoride tüm rakiplerini geride bıraktı.



Cesur ve Sühan, Trafik Kazası geçiriyor!

Dizinin final sahnesinde yaşananlar izleyici şoke etti. Cesur, kendisine kurulan tuzaktan habersiz, Sühan’ı Korludağ’dan uzaklaştırmak için planladığı kısa yolculukta frenin tutmaması ve arabanın kontrolden çıkması ile büyük bir kaza geçirirler.

Tüm Aile Şokta!

Tahsin Korludağ’ın planı alt üst oluyor. Cesur’a kurduğu tuzakta kızı Sühan’ın da kaza geçirmesi ile tüm aile perişan oluyor.

Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı;
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