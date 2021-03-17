“Tövbeler Olsun” bu hafta iki bölüm birden yayınlanacak!

Osman’ın hakkını helal edeceğini duyan Namzet ‘in hafızası birden yerine gelir. Bu konuşma sırasında Osman'ın dikkati Namzet ‘in elindeki tesbihe takılır. Böylelikle Osman yıllar önce ustasının ona verdiği ve Namzet yüzünden kaybettiği tesbihin izini sürmeye başlar.Diğer yandan Aylin psikolog olarak başlayacağı yeni iş yerinde ilk gününe hazırlanırken, Buğra’da Sercan yüzünden gergindir. Kazım ise ilan - ı aşk ettiği Jale’den gelecek cevabı heyecanla beklemektedir.Anıl ve Nazmiye, nikah için gün belirlediklerini hafızası yerine gelen Namzet' le paylaşırlar, Osman'ın da onayını alan aşıklar hemen hazırlıklara başlar. Bu sırada Azerbaycan' dan gelen Adıgözel, beklenmedik bir şekilde Horanta Holding'in iş ortağı olur. Latife ise Hülya ile birlikte yepyeni bir ortaklığın temellerini atmaya hazırlanır...Tesbihin akıbetinin ortaya çıkmasıyla birlikte büyük bir kavgaya tutuşan Namzet ve Osman'ı bu defa Dr. Şevki Bey de sakinleştiremez. Babaları yine büyük bir kavgaya tutuşan Aylin ve Buğra'yı ise zor anlar yaşar. İnatçı ikiliyi bir araya getiren ise Anıl ve Nazmiye' nin nikahı olur. Her şeye rağmen evlenmekten vazgeçmeyen aşıkların aldığı karar ise tüm aileyi şoke eder.Namzet nikahla birlikte Azerbaycan'a yerleşme kararı alan kızının özlemi içindedir.Latife ise Hülya ile ortak kurdukları şirket için tatlı bir heyecan yaşar. Osman ve Namzet’ in küslükleri ise halen devam etmektedir. Makbuş, yalnızlık çektiğini söyleyen enişteyi evlendirme çalışmalarına başlar. Dr. Şevki ise Namzet'e hakkını helal etmesi için Osman' la ciddi bir konuşma yapar. Sonunda iki aileyi büyük bir sofrada buluşturmayı başarır. Fakat sonuç yine hüsran olacaktır. Tüm bunlar olurken Namzet Horanta Dr.Şevki Bey'in başını çok büyük bir derde sokacaktır. Osman'ın olanlarla ilgili şüphelendiği isim ise Namzet'tir...Tövbeler Olsun yeni bölümleriyle 18 Mart Perşembe TRT1'de...