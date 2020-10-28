Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu’nun yer aldığı TRT1’in sevilen dizisi Tövbeler Olsun yayınlanacak yeni bölümlerinde sürpriz bir isme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada ‘Enişte’nin Maceraları’nı yazarak takipçilerini kahkahalara boğan usta mizahçı Hasan Kaçan; bu defa televizyon izleyicisini güldürmeye geliyor.
Usta oyuncu Hasan Kaçan ‘Tövbeler Olsun’ dizisinde Kayseri’den gelen ‘Öpücük Enişte’ karakterini canlandıracak.
Dizinin on üçüncü bölümünden itibaren ekibe dahil olacak ‘Öpücük Enişte’ ile Hasan Kaçan bir defa daha gönülleri fethetmeyi hedefliyor.
Tövbeler Olsun her Pazar saat 20.00 de TRT1'de...
'Tövbeler Olsun' dizisine sürpriz oyuncu!
TRT1’in sevilen aile komedisi ‘Tövbeler Olsun’ a sürpriz bir karakter geliyor. Ekmek Teknesi’nin efsane karakteri Heredot Cevdet’i canlandıran Hasan Kaçan Tövbeler Olsun dizisinde rol alacak.
28.10.2020 17:39 Dizi Galeri