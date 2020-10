'Tövbeler Olsun' dizisine sürpriz oyuncu!

Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu’nun yer aldığı TRT1’in sevilen dizisi Tövbeler Olsun yayınlanacak yeni bölümlerinde sürpriz bir isme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada ‘Enişte’nin Maceraları’nı yazarak takipçilerini kahkahalara boğan usta mizahçı Hasan Kaçan; bu defa televizyon izleyicisini güldürmeye geliyor.Usta oyuncu Hasan Kaçan ‘Tövbeler Olsun’ dizisinde Kayseri’den gelen ‘Öpücük Enişte’ karakterini canlandıracak.Dizinin on üçüncü bölümünden itibaren ekibe dahil olacak ‘Öpücük Enişte’ ile Hasan Kaçan bir defa daha gönülleri fethetmeyi hedefliyor.Tövbeler Olsun her Pazar saat 20.00 de TRT1'de...