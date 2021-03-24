'Tövbeler Olsun' final yapıyor!

Proje tasarımı Hasan Kaçan’a ait olan, yapımcılığını Mustafa Fener’in, yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı, senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan’ın kaleme aldığı sevilen dizi Tövbeler Olsun’un final bölümünde; Osman, helallik vermek için Namzet’ ten zor bir görev isteyecektir. Helallik almak isteyen Namzet'i cesaret dolu zorlu bir sınav beklemektedir. Osman, Namzet'e hakkını helal edecek midir? Tövbeler Olsun’un final bölümünde neler olacaktır?Dr. Şevki Bey, Osman’ın Namzet’e hakkını helal etmesi için bir plan yaparOsman, Dr. Şevki Bey'in başına gelenlerin arkasında Namzet ‘in olduğunu düşünürken, Latife ve Hülya'nın ortaklığında da ilk günden sıkıntılar yaşanmaya başlanır. Namzet, kendisi yüzünden Dr. Şevki'nin başına açılan büyük dertten dolayı korku içindedir. Diğer yandan Makbuş, Enişte' yi evlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Buğra ve Aylin ilişkisi Sercan'ın Aylin'e yaptığı sürpriz teklifle yeni bir sınavdan geçecektir. Mafyanın iseadamları doktor sandıkları Namzet'i bulur ve Osman'ı da onunla birlikte kaçırır. Onları bu durumdan kurtaracak isim ise Dr. Şevki Bey olacaktır. Osman'ın hakkını helal etmesi için çabalayan Şevki Bey'in planı vardır.Osman, Namzet'e hakkını helal edecek midir?Latife ve Hülya'nın da dahil olmasıyla plan devreye girecektir. Latife ve Hülya'nın Şevki Bey’in planıyla gizemli bir şekilde kaybolması Namzet'i ve Osman'ı telaşlandırır. Kocaları barışana kadar eve dönmeyeceklerini söyleyen Latife ve Hülya'ya ulaşmaya çalışan inatçı ikili ise doğruca Dr. Şevki Bey'den yardım istemeye gider.Öte yandan Kazım, Jale'ye evlenme teklifi yapmanın hazırlığı içindedir. Memleketine dönmeye karar veren Enişte, Kazım'a büyük bir sürpriz yapacaktır... Tüm bunlar olurken Osman, helallik vermek için Namzet’ ten zor bir görevin üstesinden gelmesini ister. Bu görevi başarıp helalliği almaya çalışan Namzet'i ise cesaret dolu zorlu bir sınav beklemektedir.Osman, Namzet'e hakkını helal edecek midir?Tövbeler Olsun final bölümüyle 25 Mart Perşembe saat 20.00’de TRT 1'de...