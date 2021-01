'Tövbeler Olsun'a sürpriz bir isim katıldı!

Sevilen oyuncu Çiğdem Tunç, Tövbeler Olsun dizisinde 'Ünlü Modacı Aleyna Yeşilpınar ' karakterini canlandıracak.Bir süredir ekranlardan uzak olan Çiğdem Tunç; rengarenk bir karakterle Tövbeler Olsun dizisinde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Oldukça keyifli geçen çekimler sonrası Çiğdem Tunç, Aleyna karakteri ile ilgili heyecanını;"2020 yılının sonuna iki gün kala kendimi “Tövbeler Olsun " dizi setinde buluverdim... Kadroya bakınca da adeta şampiyonlar ligine dahil olmuş hissettim. Erkan Can, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu Çiçek Dilligil, her şeyin ötesinde tüm bilgi birikimi ve sevecenliğini bu yapıma katan Hasan Kaçan'ın yani sıra kamera önünde ve gerisinde emek veren her bir birey... Dört dörtlük ve adını söylediğimde çevremdeki tüm seyircilerinin, çok keyifli bir o kadar da kaliteli dedikleri bir yapımda yer almak benim için başımdan aşağı yıldızların yağması demek... Bana takdir edilen modacı "Aleyna Yeşilpınar" karakterine en güzel şekilde can verebilmek için, bendeki enerjiyi, çılgınlığı ve komikliği ,var gücümle dışarı yansıtmaya çalışıyorum. İlk set günümde sanki otuz bölümdür birlikte çalışıyormuşçasına beni kucaklayan tüm ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum.Bakalım çılgın Aleyna'yı ne tür maceralar bekliyor, kısmetse görelim ve çok gülelim." sözleriyle anlattı.Tövbeler Olsun yeni bölümüyle 17 Ocak Pazar günü TRT 1’de