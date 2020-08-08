'Tövbeler Olsun'un izleyiciyle buluşuyor!

Proje tasarımı Hasan Kaçan’a ait olan; yapımcılığını Mustafa Fener’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın yer aldığı, senaryosu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyan “Tövbeler Olsun” 9 Ağustos Pazar akşamı izleyici karşısın çıkacak.Bir mücevher imalatçısının “pintilikten”, “cömertliğe” giden “büyük değişimi” ve bu değişim sayesinde, kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zincirinin yaşanacağı “Tövbeler Olsun”un ilk bölümünde;Başarılı fakat pinti bir mücevher imalatçısı olan Namzet Horanta (Güven Kıraç), “Altın Piyasası’nın Altın Çocuğu” olmak isterken başına gelen bir kaza sonrasında büyük değişim yaşar ve bu olay sonucunda beklenmedik bir şekilde hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Namzet Horanta’nın bu değişimine başta karısı Latife ( İpek Tuzcuoğlu) , kızı Nazmiye (Seda Türkmen), oğulları Sinan ( Mert Carim) ve Buğra’nın ( Sercan Badur) tepkisi ne olacak? Namzet’in yaşadığı bu değişim eski ortağı ve en büyük düşmanı Osman’ı (Erkan Can) nasıl etkileyecek? Vicdanı ve intikam hırsı arasında kalan Osman, senelerce “hep tasarruf, hep terakki” diyerek pintilik yapan, başına olmadık işler açan Namzet’in değişiminden nasıl etkilenecek? İki düşmanın arasındaki bu büyük düğümde “Uğurlu Sikke’ye” en çok kimin ihtiyacı olacak?Başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can’ın paylaştığı Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda; Çiçek Dilligil, Seda Türkmen, Sercan Badur, Naz Çağla Irmak, Mert Carim, Merve Erdoğan, Ünal Silver, Mert Denizmen, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü, Semiha Bezek ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor…“Tövbeler Olsun” her Pazar günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT 1'de…