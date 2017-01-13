Trabzon'dan süper başlangıç!

Futbol - 13 Ocak 2017 22:44

Timsah Arena'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Yusuf Yazıcı ve 28. dakikada Uğur Demirok kaydetti. Bursaspor'un tek sayısı ise 39. dakikada Kubilay'dan geldi. Öte yandan 48. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Bordo mavili ekipte N'Doye, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 21'e yükseltirken, Bursaspor 27 puanda kaldı.KAYNAK:hurriyet.com.tr