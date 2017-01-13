Trabzon'dan süper başlangıç!

Spor Toto Süper Lig 17. hafta açılış mücadelesinde Bursaspor evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Futbol - 13 Ocak 2017 22:44
Trabzon'dan süper başlangıç!
Timsah Arena'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Yusuf Yazıcı ve 28. dakikada Uğur Demirok kaydetti. Bursaspor'un tek sayısı ise 39. dakikada Kubilay'dan geldi. Öte yandan 48. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Bordo mavili ekipte N'Doye, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 21'e yükseltirken, Bursaspor 27 puanda kaldı.



KAYNAK:hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Trabzonspor, Bursaspor

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