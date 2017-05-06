Trabzonspor 2-3 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan aldı. Fırtına'nın Avrupa hayalleri ise uzağa düştü.

Futbol - 06 Mayıs 2017 19:36

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta maçında Trabzonspor, evinde Kayserispor’u konuk etti. İki takım için de hayati önem arz eden maçta Kayserispor rakibini deplasmanda 3-2 yendi.



Kayserispor bu skorla birlikte düşme hattından epey uzaklaştı. Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ne kalma şansı azaldı. Sarı-kırmızılı takım Mesut Bakkal’ın göreve gelmesi ile birlikte 2 maçta 6 puan aldı.



Kayserispor’un gollerini 6’da Deniz Türüç, 41. dakikada ve 75’te Raheem Lawal kaydetti. Trabzonspor’da Hugo Rodallega ve Uğur Demirok’un golleri yeterli olmadı.



Süper Lig’de 31. haftada Trabzonspor, ADanaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.

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