Trabzonspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni evinde ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle son buldu.

Futbol - 29 Nisan 2017 21:08

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni evinde ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle son buldu.



2. dakikada Olcay Şahan’ın pasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinden N’Doye’un sert şutunda, kaleci Hopf topu üstten kornere çeldi. 9. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega’nın kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.



11. dakikada Khalili’nin soldan kullandığı korner atışında, arka direkte yalnız kalan Luccas Claro’nun yakın mesafeden yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



21. dakikada Onur Recep Kıvrak’ın uzun pasında savunmanın arkasında sol çaprazında topla buluşarak kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Olcay Şahan’ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



42. dakikada sakatlanan Okay Yokuşlu’nun yerine Castillo oyuna dahil oldu. 45+2. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağdan kullandığı korner atışında, iyi yükselen Rodallega’nın sert kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Gençlerbirliği, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Ümit Özat, Murat Duruer'i sahaya sürerken Tokelo Rantie'yi oyundan aldı.



86. dakikada Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Başkent ekibi, maçın kalan dakikalarını 10 kişi tamamladı.



Kaynak: fanatik.com.tr

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