Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi.
Tedavisi devam eden Okay Yokuşlu takımdan ayrı olarak çalıştı. Bordo mavililer yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak:DHA
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.Futbol - 04 Mayıs 2017 14:07
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