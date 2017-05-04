Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıkları

Futbol - 04 Mayıs 2017 14:07

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi.Tedavisi devam eden Okay Yokuşlu takımdan ayrı olarak çalıştı. Bordo mavililer yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.Kaynak:DHA