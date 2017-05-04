Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

Futbol - 04 Mayıs 2017 14:07
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıkları
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi.

Tedavisi devam eden Okay Yokuşlu takımdan ayrı olarak çalıştı. Bordo mavililer yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak:DHA
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