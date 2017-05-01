Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “30 Nisan 2017 Cumartesi günü Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 28’inci haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile oynadığımız maçtan sonra disiplinsiz ve hatalı davranışlarından dolayı Julian Wright kulübümüzden gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
Trabzonspor Medical'da Park Wright ayrıldı
Trabzonspor Medical Park Basketbol Takımı, Julian Wright ile yollarını ayırdığını açıkladı.Basketbol - 01 Mayıs 2017 18:56
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