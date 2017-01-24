Trabzonspor, Rodallega'yı resmen açıkladı

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Hugo Rodallega’nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Futbol - 24 Ocak 2017 17:42
Trabzonspor, Rodallega'yı resmen açıkladı
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez' in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Trabzonspor, Rodallega

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Chedjou'ya zorunlu af
  • Antepspor'da Üzülmez dönemi bitti
  • Aytemiz Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 4
  • Bursaspor teknik adam arıyor
  • Fenerbahçe unvan söktü...
  • Maçı ertelendi
  • Karabükspor- Galatasaray: 2-1
  • Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı!
  • Kerim Frei transferi açıklandı
  • Aziz Yıldırım'a dev ceza

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
  • Demet Akalın o konuyu açıkladı
  • Aleyna Tilki'ye disiplin cezası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"de Coşkun paylaşılamıyor!
'Vatanım Sensin' setinde aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı
  • Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
  • Özcan Deniz'in keşfi Afra'ya dava şoku
  • Engin Altan Düzyatan Uludağ'da
  • Çağla Şıkel: Emre'ye mutluluklar dilerim
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Aleyna Tilki'ye disiplin cezası!
Ünlüler bugün neler paylaştı?