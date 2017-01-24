Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez' in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak:DHA
Trabzonspor, Rodallega'yı resmen açıkladı
Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Hugo Rodallega’nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Futbol - 24 Ocak 2017 17:42
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