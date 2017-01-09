İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan o açıklamalar;
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz' ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Trabzonspor'da 3 ayrılık
Trabzonspor'da Güray Vural'ın sözleşmesini fesih edilirken Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz, Gaziantepspor'a kiralandı.Futbol - 09 Ocak 2017 18:20
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