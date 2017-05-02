Trabzonspor'da gündem Accam

TRABZONSPOR’un Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago Fire takımında forma giyen Ganalı sol kanat oyuncusu David Accam’ı izlemeye aldığı bildirildi.

Futbol - 02 Mayıs 2017 12:12

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor’un Chicago Fire takımında forma giyen David Accam’ı gündemine aldı. Alternatifli bir kadro kurmayı planlayan bordo mavililerde scout ekibinin 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı ve teknik direktör Ersun Yanal’a detaylı bir rapor sunulacağı ifade edildi. Ganalı futbolcunun transferiyle ilgili son kararı ise Yanal’ın vereceği kaydedildi.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Trabzonspor yönetiminin oyuncunun sözleşmesinin 31 Aralık 2017’de bitecek olması ve kulübüyle sözleşme yenilememesi nedeniyle bu transferi düşük maliyetle bitirmeyi planladığı, Yanal’ın onay vermesi durumunda oyuncu için resmi teklifin yapılacağı bildirildi. ABD Majör Lig’de bu sezon 8 maçta 561 dakika süre alan David Accam, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



AVRUPA YOLUNDA SON 5 MAÇ



Spor Toto Süper Lig’de Avrupa Kupaları’na katılma mücadelesi veren ve en az ilk 4’ün içerisinde yer almayı arzulayan Trabzonspor, kalan 5 haftada bu hedefine ulaşmak istiyor. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, sezonun kalan bölümündeki son 5 maçın hedeflerine ulaşma noktasında önemli olduğuna dikkat çekerek, “Kalan 5 maçtan en iyi sonuçlarla ayrılarak ligi arzu ettiğimiz noktada tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.



Bordo mavili takım; ligde son 5 maçında sırasıyla Kayserispor, Adanaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve sezon son maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.



KAYNAK: DHA

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