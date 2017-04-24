Trabzonspor'un gol ortalaması yukselişte

Spor - 24 Nisan 2017 14:43

Ligin ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, ikinci devrede golcü bir kimliğe büründü. Ligde ilk 16 haftalık bölümde 12 golle Akhisar Belediyespor’dan sonra en az gol atan 2’nci takım konumunda bulunan bordo mavililer, ikinci yarının geride kalan 12 haftalık bölümünde ise en golcü takımlar arasında yer aldı. Ligin ikinci devresinde 22 gol kaydeden Trabzonspor, 26 gollü Beşiktaş ve 23 golü bulunan Medipol Başakşehir’in ardında bu alanda 3’üncü sıraya yerleşti.Ligin 16 haftalık ilk bölümünde 12 gol atan bordo mavililer, karşılaşma başına 0.75’lik gol ortalamasıyla oynarken, ikinci yarıda geride kalan 12 haftada maç başına 1.83’lük gol ortalaması tutturdu. İlk yarıdaki gol ortalamasını ikiye katlayan Trabzonspor, bu noktada daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.Trabzonspor’da ligin ilk yarısında gol yollarında suskun olan forvet oyuncuları, ikinci yarıda bu alanda daha başarılı bir performans sergiledi. Bordo mavililerde devre arası transfer döneminde takıma katılan Hugo Rodallega 4, ligin ilk 16 haftalık bölümünde 1 gol ve 1 asisti bulunan Dame N’Doye ise ikinci yarıda geride kalan 12 haftada 4 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.Bu sezon ligde geride kalan 28 haftalık bölümde rakip filelere 34 gol gönderen Trabzonspor, daha çok ikinci yarılarda gol atma başarısı gösterdi. Bordo mavili takım attığı 34 golün 15’ini ilk 45 dakikalık bölümlerde, 19’unu ise 2’nci yarılarda kaydetti.Trabzonspor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hugo Rodallega, ligin ilk yarısında attığı gol sayısına ulaştı. Ligde ilk 16 haftalık bölümde Akhisar Belediyespor’da 17 maçta 4 gol atan 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu, bordo mavili forma ile çıktığı 9 maçta da 4 gol kaydetti.Spor Toto Süper Lig'in 28’nci haftasında 3-0 kazandığı Antalyaspor maçının ardından 2 gün izin yapan Trabzonspor’da hazırlıklar yarın başlıyor. Bordo mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 29’uncu haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için topbaşı yapacak.