Transparan Gülşen! Kıyafeti olay oldu...

Dün akşam Sarıyer'de sevenleriyle buluşan Gülşen şarkı ve dans şovlarıyla büyük beğeni topladı.Sahneye New Arrivals imzalı transparan bir elbiseyle çıkan Gülşen, kıyafet konusundaki iddiasını sürdürdü. Gece boyunca hit olmuş şarkılarını seslendiren sanatçı, alkışlar eşliğinde sahneden indi.Transparan bir kıyafet tercih eden şarkıcının iddialı tarzı sosyal medyayı ise ikiye böldü. Bazı takipçiler "Bu kadarı fazla" derken, bazıları ise sanatçının kıyafetinin normal karşıladı.Gülşen'in kıyafet seçini 'Sahneye külotla çıkıyorlar' diyen İzzet Yıldızhan'a cevap olarak yorumlandı.