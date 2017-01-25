Hatta transparan kıyafetler giydiği için Hadise bu elbiselerle haber sitelerinde ve gazetelerinde de yer aldı. Fakat Açıkgöz kardeşler satıştan beklediklerini bulamadı. Hayal kırıklığına uğrayan Derya Açıkgöz, 750 TL’den başlayan ve bin beş yüz liraya kadar çıkan kıyafetlerinin ücretlerini yarıya kadar düşürdü.
Transparan 'Hadise'si işe yaramadı!
Derya Açıkgöz'ün kıyafetlerini satmak için destek olan Hadise'nin reklam stratejisi işe yaramadı.Magazin - 25 Ocak 2017 16:56
Kardeşlerine her fırsatta destek veren şarkıcı, elbiseleri hem jüri koltuğuna oturduğu ‘O Ses Türkiye’ programında giyerek hem de 5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşarak bir nevi reklamını yaptı.
Hatta transparan kıyafetler giydiği için Hadise bu elbiselerle haber sitelerinde ve gazetelerinde de yer aldı. Fakat Açıkgöz kardeşler satıştan beklediklerini bulamadı. Hayal kırıklığına uğrayan Derya Açıkgöz, 750 TL’den başlayan ve bin beş yüz liraya kadar çıkan kıyafetlerinin ücretlerini yarıya kadar düşürdü.
Hatta transparan kıyafetler giydiği için Hadise bu elbiselerle haber sitelerinde ve gazetelerinde de yer aldı. Fakat Açıkgöz kardeşler satıştan beklediklerini bulamadı. Hayal kırıklığına uğrayan Derya Açıkgöz, 750 TL’den başlayan ve bin beş yüz liraya kadar çıkan kıyafetlerinin ücretlerini yarıya kadar düşürdü.
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