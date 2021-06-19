Transparan Serenay Sarıkaya!

Oyunculuğunun yanı sıra giyim tarzıyla da adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’deydi. Sarıkaya, siyahlar içindeki kombiniyle dikkatleri üzerinde topladı.

19.06.2021 11:31 Magazin

Transparan Serenay Sarıkaya! Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler’deydi. Bir toplantıdan çıktığını söyleyen oyuncu, transparan büstiyeriyle dikkat çekti. Aracına binerken objektife yansıyan Sarıkaya, “Daha sonra konuşalım lütfen” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.


ROTASINI BODRUM'A ÇEVİRDİ
Son yılların en popüler televizyon yüzlerinden Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde rotasını Bodrum'a çevirdi. Plajda ilgi odağı olan yıldız, çekimlerden fırsat bulduğu anlarda deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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