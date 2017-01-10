Ankara Emniyeti yetkilileri TRT binasındaki araştırmanın hala devam ettiğini belirttiler.
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Kaynak:hurriyet.com.tr
TRT Genel Müdürlüğüne bomba ihbarı
TRT Genel Müdürlüğü’ne akşam saatlerinde bomba konulduğu ihbarı yapıldı. Ankara Emniyetine yapılan ihbar üzerine uzman ekipler TRT’nin Oran semtindeki binasına geldiler. Önce park alanındaki tüm araçlar dedektör köpeklerle kontrol edildi. Daha sonra da genel müdürlük binası içindeki odalar kontrol edildi. Uzman polisler ve dedektör köpekler aracılığıyla tüm odalarda arama yapılıyor.Yaşam - 11 Ocak 2017 00:47
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