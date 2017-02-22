TSK'da başörtüsü yasağı kalktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile TSK'da görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

Yaşam - 22 Şubat 2017 13:18

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görevli kadın subay ve astsubaylar istedikleri takdirde başörtüsü takabilecek. Düzenlemenin sadece muvazzaf personeli kapsamadığı, isteyen askeri öğrencilerin de başörtüsü takabileceği belirtildi.



Kaynak: DHA

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