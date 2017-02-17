İşte TSK'dan yapılan o açıklama;
"Fırat Kalkanı Harekatı'nda 09-15 Şubat 2017 tarihleri arasında 185 terörist (166 DEAŞ, 19 PKK) etkisiz hale getirilmiş, 3 cephanelik, 7 araç (3 patlayıcı madde yüklü araç, 2 silahlı araç ve 2 silahsız araç), 3 komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevzii imha edilmiştir. DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir."
Kaynak: DHA
TSK'dan El Bab'la ilgili açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında devam eden El Bab operasyonuyla ilgili son bilgileri paylaştı.Yaşam - 17 Şubat 2017 11:19
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