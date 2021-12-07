Tuba Büyüküstün balmumu heykeli yapılıyor!

İstanbul’da sergilenmek üzere, Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürünün yapımı için hazırlıklar başladı. Yapım sürecinin ilk aşaması olan, ‘sitting’ diye isimlendirilen ölçü alımı ile figür yapımına ilk adım atılmış oldu. İstanbul’da, özel bir fotoğraf çekim tekniği ve scan teknolojisinin kullanıldığı bir stüdyoda gerçekleştirilen ölçü alımında sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Aynı zamanda yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi.Tuba Büyüküstün’ün figürü için öncekilerden farklı olarak ölçü alımında ilk kez yeni bir teknoloji kullanıldı. 360 derece açıdan çekim yapan, 96 tane fotoğraf makinasının kullanıldığı teknoloji ile fotoğraf çekimi ve 3d scan işlemi gerçekleştirildi. Teknoloji kullanımının yanı sıra geleneksel ölçü alım teknikleri ile de sanatçının yüz ve beden ölçüleri tek tek alındı ve kaydedildi.Merakla beklenen figür yapımına, öncelikle kilden bir figür taslağın oluşturulması ile başlanacak. Her aşamada sanatçının onayı ile ilerlenecek olan yapım aşamaları, kil taslağın içerisine balmumunun doldurularak kalıp çıkarılması ve saç, makyaj, kostüm gibi detayların uygulanması ile devam edecek.Figür yapımı yaklaşık olarak 8 ay sürecek ve yapımı tamamlandıktan sonra 2022 yılında İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.