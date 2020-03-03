Tuba Büyüküstün eleştirilere ilk kez yanıt verdi!

Tuba Büyüküstün hamam sahnelerine gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi.

03.03.2020 15:30 Magazin

Tuba Büyüküstün eleştirilere ilk kez yanıt verdi! “Rise Of Empires: Ottoman” belgeselinin oyuncuları Birkan Sokullu ile Tuba Büyüküstün, Anadolu Yakası’nda bir mekanda arkadaş grubuyla bir araya geldi.

Tuba Büyüküstün ile Burcu Özberk pişti oldu

Tuba Büyüküstün ile Burcu Özberk pişti oldu



Özge Özpirinci ile Meriç Aral dışarı ilk çıkan ünlü isimler oldu. Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen ile Birkan Sokullu mekandan peş peşe çıktı.

Sıfır makyaj Tuba Büyüküstün! Sosyal medyayı salladı!

Sıfır makyaj Tuba Büyüküstün! Sosyal medyayı salladı!



Birkan Sokullu, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile arabaya binerken Tuba Büyüküstün ise sevgilisi Umut Evirgen’le yürümeye başladı. Yüzünde hiç makyaj olmadığı halde duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, muhabirleri kırmadı ve soruları yanıtladı.

Tuba Büyüküstün'ün morali bozuk!

Tuba Büyüküstün'ün morali bozuk!



Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre “Bu aralar bir şey yapmıyorum. Kızlarımla ilgileniyorum” diyen Büyüküstün belgeselde yer alan hamam sahnelerine gelen tepkilere de anlam veremediğini ifade etti.

Merakla bekleniyordu! Fragmanı ve afişi paylaşıldı!

Merakla bekleniyordu! Fragmanı ve afişi paylaşıldı!



Ünlü oyuncu Amasra’da askerlik yapan 3 yıllık sevgilisi Umut Evirgen’le evlenmeyi ise düşünmediğini anlattı. (Kaynak: tv100.com)

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