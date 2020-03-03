Tuba Büyüküstün eleştirilere ilk kez yanıt verdi!

Tuba Büyüküstün ile Burcu Özberk pişti oldu
Özge Özpirinci ile Meriç Aral dışarı ilk çıkan ünlü isimler oldu. Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen ile Birkan Sokullu mekandan peş peşe çıktı.
Sıfır makyaj Tuba Büyüküstün! Sosyal medyayı salladı!
Birkan Sokullu, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile arabaya binerken Tuba Büyüküstün ise sevgilisi Umut Evirgen’le yürümeye başladı. Yüzünde hiç makyaj olmadığı halde duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, muhabirleri kırmadı ve soruları yanıtladı.
Tuba Büyüküstün'ün morali bozuk!
Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre “Bu aralar bir şey yapmıyorum. Kızlarımla ilgileniyorum” diyen Büyüküstün belgeselde yer alan hamam sahnelerine gelen tepkilere de anlam veremediğini ifade etti.
Merakla bekleniyordu! Fragmanı ve afişi paylaşıldı!
Ünlü oyuncu Amasra’da askerlik yapan 3 yıllık sevgilisi Umut Evirgen’le evlenmeyi ise düşünmediğini anlattı. (Kaynak: tv100.com)