Tuba Büyüküstün ile Cevdet Mercan aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün'ün yönetmen Cevdet Mercan'la el ele görüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı.

17.08.2020 11:42 Magazin

Tuba Büyüküstün ile Cevdet Mercan aşk mı yaşıyor? Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda 3 yıl aşk yaşadığı Umut Evirgen'le yollarını ayırmıştı. Evirgen ayrılıktan kısa bir süre sonra oyuncu Melisa Şenolsun'a gönlünü kaptırmıştı. İkilinin birlikte fotoğrafları önce sosyal medyaya düşmüş, ardından da bir aracın içinde birlikte görüntülenmişlerdi.


Umut Evirgen, Melisa Şenolsun'la aşk mı yaşıyor?

Umut Evirgen, Melisa Şenolsun'la aşk mı yaşıyor?



ŞAŞIRTAN İDDİA!

Tuba Büyüküstün ise yaptığı ayrılık açıklamasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Fakat Tuba Büyüküstün ile Cevdet Mercan'ın Bebek'te bir binadan el ele çıkarken görüldükleri iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı.

Cevdet Mercan'ın Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'le ve eski eşi Onur Saylak'la da arkadaş olduğu biliniyor.

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