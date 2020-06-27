UNICEF’in Covid-19 sebebiyle başlattığı Her Çocuk için Hayalim kampanyasına Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ da destek verdi. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan iki oyuncunun desteğiyle 26-27 Haziran’da gerçekleştirilen kampanya uzaktan eğitime durumu olmayan 3000 bin çocuğa “evde öğrenme seti” sağlamayı amaçlıyor.
Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ, 'Cesur ve Güzel' isimli dizide birlikte kamera karşısına geçmişti.
Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan tam destek!
Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan UNICEF'in düzenlediği Her Çocuk için Hayalim kampanyasına destek.
27.06.2020 14:59 Magazin