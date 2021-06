Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aynı projede buluştu!

Türkiye'nin Netflix'teki yeni dizisi Another Self ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Daha önce Büşra Pekin ve Algı Eke'nin rol alacağı konuşulan dizinin ana oyuncu kadrosu tamamıyla açıklandı.Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün başrolü olacağı dizide ayrıca sinema filmlerinde oyunculuk da yapan ünlü şarkıcı Murat Boz da yer alacak.Another Self dizisinin oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün ve Murat Boz dışında yer alan isimler sırasıyla şu şekilde:- Seda Bakan- Serkan Altunorak- Fırat Tanış- Rıza KocaoğluÜnlü senarist Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı diziyi Burcu Alptekin yönetecek. Dizinin genel konusu ise şu şekilde:Okul arkadaşı olan ve yakın dost olarak halen görüşen üç kadından birisi, ağır bir hastalığa yakalanır. Yaşanan bu üzücü durum sonrası 3 kadının hayatında da değişimler gerçekleşecek.Ana karakter olacak olan bu rolün adının Sevgi olması ve karakteri de Tuba Büyüküstün'ün canlandırması öngörülüyor. Seda Bakan ise Leyla karakterini canlandıracak.