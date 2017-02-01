Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak malları paylaştı

Magazin - 01 Şubat 2017 10:03

Daha önce bir çok kez ayrılacakları yönünde haberlerle gündeme gelen İkili geçtiğimiz günlerde avukatlarına vekalet verdi. Rüya evlilikleri ile imrendiren çift mal paylaşımında da anlaştı. Çiftehavuzlar'da 5 yıldır oturdukları 2 milyon dolarlık daireyi ve Mercedes otomobili Tuba aldı. Onur Saylak ise Acıbadem'deki 1 milyon dolarlık daireyi alacak. Toprak ve Maya'nın velayeti ise Tuba Büyüküstün'de olacak.Kaynak: posta.com.tr