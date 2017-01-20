Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın kızları 5 yaşında!

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın kızları Toprak ve Maya 5 yaşına bastı.

Magazin - 20 Ocak 2017 12:03
Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın kızları 5 yaşında!
Tuba Büyüküstün ikiz kızları için bir parti organize etti. Ünlü oyuncu doğum günü eğlencesinde çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"İyi ki doğdunuz Toprak ve Maya... Dogumgümüz kutlu olsun kızlarım. O kadar kalabalığız ki kalplerimiz aşkla dolu, dostlukla dolu... Kendileri, kalpleri, akılları bizimle olanlarla kutladık... Teşekkür ederiz."

Kutlamada Onur Saylak'ın olmaması dikkat çekerken, başarılı oyuncu kızları için Instagram sayfasında mesaj yayınladı.

Onur Saylak bu fotoğrafı "var mı ötesi?" notu ile paylaştı.

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