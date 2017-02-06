Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'tan ortak açıklama!

Boşanmak için avukatlarına vekalet veren Tuba Büyüküstün-Onur Saylak çifti ortak bir açıklamada bulundu.

Magazin - 06 Şubat 2017 14:08
Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'tan ortak açıklama!
Tuba Büyüküstün'ün İbrahim Kutluay'la aşk yaşadığı iddiaları ünlü çifti kızdırdı. Çift bu haberleri çıkanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi. Açıklamanın sonunda Tuba Büyüküstün'ün soyisminin "Saylak" olarak yazılması da gözlerden kaçmadı.

İşte Onur-Tuba Saylak çiftinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları o açıklama...

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