Tuba Büyüküstün: "Kıvanç benim için değerli"

Magazin - 15 Mayıs 2017 09:28

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün önceki gün bir Anneler Günü etkinliğine katıldı. 'Cesur ve Güzel'in Sühan'ı burada soruları da yanıtladı. Tuba Büyüküstün sette Kıvanç Tatlıtuğ ile tartıştıkları iddiasına ise şöyle cevap verdi:"Arkadaş olarak ilişkimiz güzel. Kıvanç benim için çok değerli."