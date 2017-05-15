Tuba Büyüküstün: "Kıvanç benim için değerli"

Tuba Büyüküstün katıldığı bir etkinlikte Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bir soruya bakın ne yanıt verdi?

Magazin - 15 Mayıs 2017 09:28
Tuba Büyüküstün: "Kıvanç benim için değerli"
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün önceki gün bir Anneler Günü etkinliğine katıldı. 'Cesur ve Güzel'in Sühan'ı burada soruları da yanıtladı. Tuba Büyüküstün sette Kıvanç Tatlıtuğ ile tartıştıkları iddiasına ise şöyle cevap verdi:

"Arkadaş olarak ilişkimiz güzel. Kıvanç benim için çok değerli."

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