Tuba Büyüküstün sürprizi! İlk kez...

Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan tam destek!
Ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizi dünya üzerinde rekorlar kırmaya devam ederken Türkiye uyarlaması şimdiden merak ediliyor. Proje boyunca hikayeye konuk olacak ünlü isimlerden ilki; hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde geniş kitlelere hitap eden güzel oyuncu Tuba Büyüküstün oldu. Büyüküstün çekimlerin başlamasıyla birlikte sete çıkacak.
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