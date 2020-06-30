Tuba Büyüküstün sürprizi! İlk kez...

Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan tam destek!

Tuba Büyüküstün'ün tabloları sipariş rekoru kırıyor!

İlker Aksum'dan '20 Dakika' itirafı!

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen oyuncularının yer aldığı dizi önümüzdeki günlerde çekimlere başlıyor.Ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizi dünya üzerinde rekorlar kırmaya devam ederken Türkiye uyarlaması şimdiden merak ediliyor. Proje boyunca hikayeye konuk olacak ünlü isimlerden ilki; hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde geniş kitlelere hitap eden güzel oyuncu Tuba Büyüküstün oldu. Büyüküstün çekimlerin başlamasıyla birlikte sete çıkacak.