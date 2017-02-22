Tuba Büyüküstün tek başına Roma'ya gitti

Onur Saylak’tan boşanacağı söylenen Tuba Büyüküstün önceki gün tek başına Atatürk Havalimanı’ndaydı.

Magazin - 22 Şubat 2017 09:24
Tuba Büyüküstün tek başına Roma'ya gitti
Tuba Büyüküstün ‘İstanbul Kırmızısı’ adlı film için Roma’ya gitti. Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen ve alyansını parmağından çıkarmadığı gözlenen güzel oyuncu ayrılığa dair sorulara “Bu konu hakkında asla konuşmam. Özel hayat sorularına hiç cevap vermiyorum” yanıtını verdi. Tuba Büyüküstün uçağa binerken yapılan son kontrolde uyarı üzerine botlarını bile çıkardı.

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