Emirgan’daki bir gecce kulübü sahibi Umut Evirgen sevgilisi Tuba Büyüküstün ile fotoğrafını çeken Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak’ın fotoğraf makinesini silah zoruyla gasp etmişti.
22 Haziran’da cezaevine giren ve 15 yıl hapsi istenen kulüpçü, 17 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. Tuba Büyüküstün ise cezaevindeki Umut Evirgen’i yalnız bırakmıyor.
DESTEK VE TEPKİ
Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen’in avukatları ile sık sık görüşüp bilgi alıyor. Sevgilisine bu yolla mesaj da gönderiyor.
Tuba Büyüküstün önceki gecce yarısı 02.30’da Umut Evirgen’in, Instagram hesabındaki bir fotoğrafı beğenerek sevgilisine olan desteğini belli etti. İlişkiye karşı çıkan hayranları bu duruma anında tepki gösterdi. Tuba Büyüküstün sonra yaptığı beğeniyi sildi.
Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen'i yakın takipte!
Oyuncu Tuba Büyüküstün, cezaevindeki sevgilisi Umut Evirgen'i yakın takibe aldı.Dedikodu - 14 Temmuz 2017 07:30
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