Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek yeniden bir arada

Kara Para Aşk dizisinde beraber rol alan Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'ten hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Dedikodu - 09 Mayıs 2017 13:54
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek yeniden bir arada
Ünlü oyuncular Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'ten müjdeli bir haber geldi.

Rol aldıkları Kara Para Aşk dizisindeki rolleriyle ekranların en unutulmaz çiftleri arasına giren Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Dedikodulara göre ünlü ikili bir sinema filminde rol alacak. Hatta Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in film için büyük oranda anlaştıkları iddia edildi.


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