Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'ten sürpriz kare! Hayranları mest oldu

Star TV'nin fenomen dizisi Sefirin Kızı'nın yıldız oyuncuları Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in yeni fotoğrafı hayranlarını mest etti. Sefirin Kızı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraf olay oldu. "Bu kare Sefirin Kızı fanları için gelsin" notu ile servis edilen başrol oyuncularının yer aldığı afiş fotoğrafı sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.