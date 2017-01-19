Tuba Büyüküstün yıldızlar partisinde

Magazin - 19 Ocak 2017 10:06

Her yıl düzenlenen SIHH, yüksek saatçiliğin dünyadaki en önemli adresi olarak biliniyor. Aynı akşam düzenlenen gala geccesi ise tam bir yıldızlar geçidiydi. Danimarkalı şarkıcı MØ’nun performansıyla yer aldığı geceyi, Ingiliz komedyen Rob Brydon sundu. Galaya katılan konuklar ve marka elçileri arasında Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra, film yıldızları Rosamund Pike, Vanessa Redgrave, James Marsden, Olga Kurylenko, Jean Reno, Naomie Harris, Zilin Zhang, Isabelle Huppert, ve Patrick Stewart, Formula 1’in şampiyon pilotları Lewis Hamilton, Nico Rosberg, ve süper modeller Adriana Lima ve Karolína Kurková gibi isimler vardı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: