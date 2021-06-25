Tuba Büyüküstün'den 'aşk' açıklaması: İnsandan ötedir

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, Hello dergisi için kamera karşısına geçti. Verdiği pozlar ile beğeni toplayan Büyüküstün, dergiye röportaj da verdi.Aşk hakkında açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, 'Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele âşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek.' dedi.Mesleğine olan bağlılığı ve tutkusundan bahseden Büyüküstün, şunları söyledi: 'Galiba bu mesleğin en sevdiğim tarafı, çocuk olmaya devam edebilmek. Yani çocukken yaptığımız gibi; oyun kurmaya, rol paylaşımları yapmaya, oynadığımız role hep beraber inanmaya devam etmek.''Güzellik' hakkında düşünceleri sorulan Büyüküstün, 'Güzellik benim için bir bütün. İnsanın hayata bakışı, hayatın içindeki tavrı, duruşu ve davranışlarının gözünüzü alamadığınız bir dans gibi, harmoni içinde olmasıdır bence.' yanıtını verdi.