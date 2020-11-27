Tuba Büyüküstün'den aşk iddialarına ilk açıklama!

Uzun yıllar aşk yaşadığı Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün'ün, geçen günlerde kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi. Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Instagram hesabından bir açıklama yapan Büyüküstün, “Bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum...” diyerek çıkan aşk haberlerini yalanladı.İşte Tuba Büyüküstün'ün o açıklaması: