Tuba Büyüküstün'den Engin Akyürek itirafı!

Neslihan Atagül'ün yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 'Sefirin Kızı' dizisine veda etmesinin ardından kadroya Tuba Büyüküstün dahil edilmişti. Güzel oyuncu dün ilk kez sete çıktı. 'Kara Para Aşk' dizisinde birlikte rol aldığı Engin Akyürek'le yıllar sonra yan yana gelen Tuba Büyüküstün o anları bu sabah Instagram'dan yaptığı canlı yayında anlattı.Güzel oyuncu, "Hesapladık, görüşmeyeli 6 yıl olmuş ama Engin'le karşılaşınca sanki araya hiç zaman girmemiş gibiydi" dedi.