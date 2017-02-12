Tuba Büyüküstün'den kızlarına özel hoca

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, 5 yaşındaki ikiz kızları Maya ve Toprak'ın yabancı dil öğrenmesi için harekete geçti.

Magazin - 12 Şubat 2017 12:59
Tuba Büyüküstün'den kızlarına özel hoca
Cesur ve Güzel dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün kızları için özel hoca tuttu.

Eşi Onur Saylak ile boşanacakları konuşulan Tuba Büyüküstün bir eğitmenle anlaştı.

Maya ve Toprak şimdilerde haftada bir gün eve gelen öğretmenlerinden İngilizce öğreniyor.

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