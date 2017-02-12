Tuba Büyüküstün'den kızlarına özel hoca

Magazin - 12 Şubat 2017 12:59

Cesur ve Güzel dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün kızları için özel hoca tuttu.Eşi Onur Saylak ile boşanacakları konuşulan Tuba Büyüküstün bir eğitmenle anlaştı.Maya ve Toprak şimdilerde haftada bir gün eve gelen öğretmenlerinden İngilizce öğreniyor.