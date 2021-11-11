Tuba Büyüküstün, önceki gün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması’nda düzenlenen “Oyuncu Bakış Açısıyla Toplumsal Olayların Sinemaya Etkisi” konulu söyleşiye katıldı.
Oyuncu, Murat Boz’la çıkan aşk haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Hakkımızda çok dedikodu çıktı. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz.”
Tuba Büyüküstün'den Murat Boz sorusuna yanıt!
Netflix'in yeni dizisi Another Self'te Tuba Büyüküstün ile Murat Boz birlikte kamera karşısına geçmiş ve ikili arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Tuba Büyüküstün önceki gün katıldığı bir etkinlikte bu dedikodular hakkında da konuştu.
11.11.2021 09:33 Magazin