Tuba Büyüküstün'den Murat Boz sorusuna yanıt!

Tuba Büyüküstün, önceki gün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması’nda düzenlenen “Oyuncu Bakış Açısıyla Toplumsal Olayların Sinemaya Etkisi” konulu söyleşiye katıldı.Oyuncu, Murat Boz’la çıkan aşk haberleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:“Hakkımızda çok dedikodu çıktı. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz.”