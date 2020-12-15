Tuba Büyüküstün'den yeni proje açıklaması!

Ekranlara dönmeye hazırlanan Tuba Büyüküstün'ün bir projeye "evet" dediği ve imzaların atıldığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla çıkan haberleri yalanladı. Tuba Büyüküstün, "Haberler çıkmış, her yere yayılmış... Diyorlar ki bir projeye imza atmışım... Henüz imza attığım bir proje yok. Görüşme sürecimiz devam ediyor" dedi.Geçtiğimiz haftalarda bir bölüm Menajerimi Ara'ya konuk olan Tuba Büyüküstün, son olarak 2016-2017 yıllarında Cesur ve Güzel dizisiyle televizyonda boy göstermişti.