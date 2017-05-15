Her yıl olduğu gibi bu yıl da Genç Türkiye Zirvesi 2017 bünyesinde, Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.
Bu yıl ödül alan isimlerin arasında Tuba Büyüküstün, Ufuk Dağ, Uğur Güneş gibi başarılı oyuncuların yanı sıra başarılı yazar İskender Pala, milli sporcularımızdan İlke Özyüksel gibi önemli isimler yer alıyor.
Genç Türkiye Zirvesi 2017’de Tuba Büyüküstün İstanbul Kırmızısı filmindeki rolüyle Genç Türkiye Cahide Sonku Kadın Sinema Oyuncusu Ödülüne layık görülürken, oyuncu Ufuk Bayraktar da Dağ 2 filmindeki rolüyle Genç Türkiye Kartal Tibet Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü’ne layık görüldü.
Tuba Büyüküstün'e Cahide Sonku Ödülü
Genç Türkiye Zirvesi 2017’de Tuba Büyüküstün İstanbul Kırmızısı filmindeki rolüyle Genç Türkiye Cahide Sonku Kadın Sinema Oyuncusu Ödülüne layık görüldü.Magazin - 15 Mayıs 2017 21:00
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