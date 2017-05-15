Tuba Büyüküstün'e Cahide Sonku Ödülü

Genç Türkiye Zirvesi 2017’de Tuba Büyüküstün İstanbul Kırmızısı filmindeki rolüyle Genç Türkiye Cahide Sonku Kadın Sinema Oyuncusu Ödülüne layık görüldü.

Magazin - 15 Mayıs 2017 21:00
Tuba Büyüküstün'e Cahide Sonku Ödülü
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Genç Türkiye Zirvesi 2017 bünyesinde, Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl ödül alan isimlerin arasında Tuba Büyüküstün, Ufuk Dağ, Uğur Güneş gibi başarılı oyuncuların yanı sıra başarılı yazar İskender Pala, milli sporcularımızdan İlke Özyüksel gibi önemli isimler yer alıyor.

Genç Türkiye Zirvesi 2017’de Tuba Büyüküstün İstanbul Kırmızısı filmindeki rolüyle Genç Türkiye Cahide Sonku Kadın Sinema Oyuncusu Ödülüne layık görülürken, oyuncu Ufuk Bayraktar da Dağ 2 filmindeki rolüyle Genç Türkiye Kartal Tibet Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü’ne layık görüldü.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!
  • Beren Saat: 'Başkası acı çekerken…'
  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"
  • İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin eski halleri
  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • İlk görüntüler yayınlandı!
  • Eser'e gelen şok mesajlar!
  • Tekrar bir araya gelecekler mi?
  • Çoban Yıldızı bitiyor mu?
  • İşte en şık giyinen erkek oyuncu!
  • Meleklerin beyaz şıklığı!
  • Murat'tan 'Kardeşim Benim' itirafı!
  • "Bodrum Masalı"na 3. albüm!
  • Asena'dan Caner Erkin'e gol!
  • İbrahim Erkal'ın son görüntüleri...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler
  • Charlotte McKinney çok cesur
  • Demet Akalın Gülşen'in oğlu Benan'ı böyle paylaştı!
  • Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden evlilik açıklaması
  • İşte en şık giyinen erkek oyuncu!
  • Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın nikah yeri belli oldu!
  • Hadise ve Hande Yener rekabeti
  • Erdal Beşikçioğlu, Adı Efsane'den ayrılıyor mu?
Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler