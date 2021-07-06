Tuba Büyüküstün'e sette doğum günü kutlaması!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün 39. yaşına girdi. Set ekibi Büyüküstün'e doğum günü sürprizi yaptı.

06.07.2021 10:03 Magazin

Tuba Büyüküstün'e sette doğum günü kutlaması! Tuba Büyüküstün'e başrolünde yer aldığı dizisinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Set ekibi 39. yaşına basan Büyüküstün için sürpriz parti organize etti. T.B şeklindeki doğum günü pastasını görünce bir hayli şaşıran ünlü oyuncu arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Büyüküstün o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tuba Büyüküstün'ün doğum günü sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü Türkiye sınırlarını aşan oyuncunun sevenleri Twitter'da #TubaBüyüküstün etiketini zirveye taşıdı.

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