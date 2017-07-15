Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yöneteceği 'Alaaddin' filminde 'Prenses Yasemin' karakterini canlandırması için Tuba Büyüküstün önerildi.
Alaaddin ve Prenses Yasemin hikayesini daha önce çizgi film olarak çeken Disney hikayeyi bu kez beyazperdeye aktaracak. Ünlü film stüdyosunun sinema filmindeki karakterleri canladıracak oyuncuları bulmakta zorlandığının iddia edilmesinin ardından twitter kullanıcıları harekete geçti ve kendi adayını önerdi.
Amerikan gazetesi Huffington Post da bu durumu örnek alarak kendilerinde bir liste hazırladı. Ünlü gazetenin Prenses Yasemin rolü için önerdiği isimler arasında Tuba Büyüküstün de yer aldı.
Tuba Büyüküstün'ü Alaaddin'in Sihirli Lambası'na önerdiler!
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, Alaaddin'in Sihirli Lambası filminde oynaması için önerilen isimler arasında yer aldı.Sinema - 15 Temmuz 2017 15:20
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