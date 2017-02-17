Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı video yürekleri dağladı!

Tuba Büyüküstün, Instagram'dan 'UNİCEF' Türkiye'nin paylaştığı videoyu yeniden, paylaştı

Magazin - 17 Şubat 2017 18:04
UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün daha önce gönüllü olarak sığınmacıları ziyarete gitmiş ve güzel yıldızın bu tavrı takdir toplamıştı. Duyarlılığı ile bilinen Büyüküstün bu kez Intagram hesabından paylaştığı video ile dikkatleri Suriyeli çocuklara çekti. UNICEF tarafından hazırlanan videoyu sayfasında paylaşan oyuncu İngilizce olarak şu notu yazdı:

"Büyük hikayeleri çocuklar yapabilir. Çünkü onlar büyük insanlar"

İşte Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı o video:
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